Dance D-Vision verwacht dit weekend elke dag 12.000 festivalgangers

De organisatie van de Pikkeling in Moorsel, bij Aalst, is volop bezig met de laatste voorbereidingen. Het folkloristisch oogstfeest vindt dit weekend plaats rond de Molencauterhoeve in de Ravenakkerstraat. Onder meer de oven is vandaag een eerste keer aangestoken, waar er het hele weekend opnieuw ovenkoeken zullen gebakken worden. Zo worden de oude ambachten in de kijker gezet. Daarnaast zijn er demonstraties van oude en nieuwe landbouwmachines, net als verschillende optredens en kinderanimatie. De organisatie verwacht zo'n tienduizende bezoekers, verspreid over drie dagen. Het is zoals bij vele evenementen de eerste keer dat het opnieuw in alle grandeur kan doorgaan, na twee corona-edities.