Dance D-Vision gaat ook dit jaar niet door

Hooverphonic is in Rotterdam op de negentiende plaats geëindigd op het 65ste Eurovisiesongfestival, met een totaal van 74 punten. Italië maakte zijn favorietenrol waar en won, vooral dankzij de stemmen van het publiek. Na de puntenverdeling van de vakjury stond België op de 13e plaats met 71 punten. Daar kwamen echter maar 3 punten bij van het publiek. Toch is Hooverphonic tevreden met de eigen prestatie: “Ik denk dat we goed gespeeld hebben en dat Geike fantastisch gezongen heeft, maar blijkbaar denkt Europa er anders over. We were in the wrong place", zegt Alex Callier. “Het was superplezant”, reageren Raymond Geerts en Geike Arnaert.