En niet enkel op de Sint-Catharinaschool waren ze creatief met 1 aprilgrappen. Ook online waren er zoals elk jaar wel een paar pareltjes te vinden. Een alcoholverbod op Dance D-Vision in Zottegem of skipistes in Geraardsbergen? En neen, Connor Rousseau gaat de politiek niet inruilen voor het voorzitterschap van een voetbalploeg. We zetten een selectie van de vele aprilvissen voor u op een rijtje.