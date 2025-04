KSC Lokeren-Temse maakt zich sterk dat er morgen gevoetbald wordt op Daknam, en ziet voorlopig geen noodzaak om beroep aan te tekenen

Kan u nog volgen? Om half zeven woensdagavond vertelde Lokeren-voorzitter Hans Van Duysen aan onze redactie dat de club nog geen beroep zou aantekenen tegen de weigering van de licentie voor 1A. Van Duysen maakte zich wel sterk dat de club donderdag gewoon aan die Promotion Play-Offs zou kunnen beginnen, met of zonder beroep. Er stond de club niets in de weg, zei hij. De supporters werden uitgenodigd om tickets aan te kopen voor de eerste eindrondewedstrijd tegen RWDM.









Dat bericht zorgde voor heel wat twijfels, maar om negen uur vanavond lekte het nieuws dat Lokeren dan toch beroep aantekent. "Affirmatief", antwoordde voorzitter Van Duysen kort per sms op onze vraag. Dat beroep werkt opschortend, en daardoor kan Lokeren-Temse, met iets meer zekerheid alvast, aan de eindronde beginnen. Maar wat is nog zeker in deze soap?









Want Lierse, dat wél al een licentie heeft voor 1A, en net achter Lokeren eindigde in de reguliere competitie, vindt dat zij de eindronde moeten spelen. De club bekijkt momenteel met zijn advocaten wat er nog mogelijk is.