Dan toch groen licht voor windturbines van 180 meter hoog in Kruibeke en Temse

Energieleverancier Luminus mag dan toch drie windturbines bouwen in Kruibeke en Temse. Zowel de gemeentebesturen van Kruibeke als van Temse, als Natuurpunt en een actiecomité hadden beroep aangetekend tegen die vergunning bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Maar de Raad wijst dat beroep af. De drie turbines zouden hier komen, op weilanden niet ver van de E17. Het gaat over windmolens die 180 meter hoog zijn en samen 12 Megawatt kunnen opleveren. De eerste vergunning werd door de Raad vernietigd. Daarop vroeg Luminus een tweede vergunning aan. De Vlaamse regering verleende die ook in 2022. Maar daar werd dus beroep tegen aangetekend. Tevergeefs, want het beroep wordt verworpen. Het actiecomité Tegenwind, dat een felle strijd voert tegen de komst van de windmolens, verzamelde zo'n 2.800 bezwaarschriften. Zij werden gisteren op de hoogte gebracht van de beslissing en bekijken nu hoe ze gaan reageren. Enkel Cassatieberoep is nog mogelijk.