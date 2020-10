Nieuws Dan toch geen evenementenhal aan Tragel in Aalst?

In Aalst duiken er heel wat problemen op bij de plannen om een nieuwe evenementenhal te bouwen op de site Tragel Noord. Daar zou die hal gecombineerd worden met een appartementsgebouw en een shoppingcenter, maar die combinatie is haast onuitvoerbaar, zegt burgemeester D'Haese nu. In Aalst smeekt men al langer om een nieuwe evenementenhal. De oude Florahallen zijn versleten, en er is nood aan een nieuwe zaal voor onder meer de Prinsenverkiezing. Maar door een advies van het Agentschap Wegen en Verkeer komt de combinatie van de drie projecten in het gedrang. Want op vlak van mobiliteit is het haast niet haalbaar om die allemaal op éénzelfde locatie te bouwen. En dat Okapi Aalstar heeft afgehaakt voor de nieuwe zaal, bemoeilijkt de zaak ook. De onderhandelingen over wat er nu moet sneuvelen in de plannen zitten muurvast.