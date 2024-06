Dan toch geen beperkte vrachtwagenparking aan Bevegemse Vijvers in Zottegem

In Zottegem komt er dan toch geen beperkte vrachtwagenparking aan de Bevegemse Vijvers. Vorige week hadden de Fietsersbond en mobiliteitsplatform Move nog hun bezorgdheid geuit, over de mogelijke komst van een vijftal aparte parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Zo'n parking zou de verkeersveiligheid aan het sport- en recreatiedomein in het gedrang brengen. Het stadsbestuur zelf ontkende dat. Maar het plan haalde uiteindelijk net geen meerderheid op de gemeenteraad.