Dan toch geen Baloise Belgium Tour voor Tom Van Asbroeck

Het is balen voor Tom Van Asbroeck. De renner uit Lede zal dan toch niet aan de start verschijnen van de Baloise Belgium Tour volgende week woensdag. Een aantal stafleden van Israel-Start Up Nation, de ploeg van Tom Van Asbroeck, hebben positief getest op corona. Om de situatie onder controle te houden en andere ploegleden en teams niet in gevaar te brengen, is beslist om enkele wedstrijden van het programma te schrappen, waaronder dus de Baloise Belgium Tour. Pech voor Van Asbroeck. De Ledenaar liet ons weten net in goede conditie te zitten. Waar en wanneer hij dan wel weer kan gaan koersen, wordt nog bekeken.