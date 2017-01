Damiaanactie in Nicaragua: Leishmaniasis, een parasietziekte die lelijke wonden veroorzaakt

In de Beverentunnel in Kallo is vanmiddag rond 1 uur een zwaar ongeval gebeurd, waarbij verschillende vrachtwagens en een personenwagen betrokken waren. De Nederlandse personenwagen reed in het begin van de tunnel achteraan in op een lege vrachtwagen. Twee trucks die achter de personenwagen reden konden tijdig stoppen, maar een derde vrachtwagen reed in op de laatste van de twee vrachtwagens. De bestuurder van de aanrijdende vrachtwagen raakte daarbij gewond. Door het ongeval was er nog maar eens enorme verkeershinder in en rond de Waaslandhaven. Ook op de E34 en op verscheidene lokale wegen was het erg druk door chauffeurs die de files probeerden te omzeilen.