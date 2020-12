Daling van aantal ziekenhuisopnames lijkt af te vlakken

In de ziekenhuizen is het daggemiddelde van het aantal nieuwe opnames nog altijd aan het dalen, maar die daling vertraagt wel lichtjes. In totaal liggen er in ons land nog 3.276 mensen op de COVID-afdeling. In de ziekenhuizen in onze streek zijn dat er nog 216. Dat zijn er wel 15 minder dan gisteren. 29 van hen hebben intensieve verzorging nodig. De daling is het grootst in Aalst, waar er 10 COVID-patiënten minder zijn dan gisteren. Ook in het AZ Nikolaas en het Sint-Blasiuszieknhuis dalen de opnames. Enkel in het Sint-Elisabethziekenhuis in Zottegem is er een lichte stijging, met 2 opnames tot 42 in totaal.