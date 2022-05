Het aantal opnames op de covid-afdelingen van de ziekenhuizen in onze streek kent vandaag een lichte opstoot. In totaal liggen er nu 177 patiënten met een covid-besmetting in het ziekenhuis. Dat zijn er 4 meer dan gisteren, maar ook wel nog altijd 34 minder dan een week geleden. Het is vooral in de ziekenhuizen van Vitaz, in Sint-Niklaas en Lokerene, dat er opnieuw een lichte stijging is, met 5 patiënten, van 44 gisteren naar 49 vandaag. Een week geleden waren dat er nog 59. Op intensieve zorg is er daar dan weer een lichte vermindering van de druk. In totaal ligt er nu op al die afdelingen samen nu ook 1 patiënt minder dan gisteren. Er zijn de voorbije 24 uur geen overlijdens gemeld.