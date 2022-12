Daklozenprobleem Sint-Niklaas is niet van de baan, zeggen PVDA en VLOS

In Sint-Niklaas heeft de gemeenteraad zich gisteren gebogen over de daklozenproblematiek in de stad. Volgens het stadsbestuur is er geen capaciteitsprobleem om het aantal daklozen op te vangen, en wordt quasi iedereen geholpen. De stad gaat wel 9 bijkomende noodwoningen creëren. Maar die zullen pas na de zomer van volgend jaar klaar zijn. Voor de PVDA is dat niet voldoende. De partij zegt dat er op dit moment nog altijd verschillende mensen buiten slapen in de stad. En die mensen moeten nu geholpen worden. Ook Vluchtelingenorganisatie VLOS in Sint-Niklaas ziet dat het probleem bijlange nog niet van de baan is.