Daklozen zoeken beschutting tegen nachtvorst in Sint-Niklaas, stad onderzoekt opvangpistes

Het nieuwe stadsbestuur van Sint-Niklaas werkt aan een nieuw plan voor de daklozenproblematiek in de stad. Met de koude temperaturen duiken er weer meer dak- en thuislozen op in het straatbeeld, vooral in de stationsomgeving. Naast dagopvang is er momenteel maar een beperkte mogelijkheid voor nacht- of crisisopvang. Een aparte nachtopvang ligt op tafel. Maar of er ruimte voor is in de meerjarenplanning, dat zal nog moeten blijken.