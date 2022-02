Dak vliegt van schooltje in Lebbeke: "Maandag weer open"

De hulpverleningszones in onze streek gaan nog dagen werk hebben om alle oproepen na de doortocht van storm Eunice, te verwerken. In totaal hebben de zones Waasland, Oost en Zuid-Oost meer dan 4.000 meldingen binnengekregen. Vooral in verband met omgevallen bomen of afgewaaide dakpannen. Ook het dak van onze eigen TV Oost-redactie moest er vrijdagmiddag aan geloven. De brandweer zet nu alle middelen in om de oproepen te behandelen. Maar ze vragen wel geduld.