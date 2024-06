Dagvaarding Conner Rousseau voor 'zattemansklap' onontvankelijk verklaard

De rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde heeft de dagvaarding tegen Conner Rousseau onontvankelijk verklaard. Volgens de rechtbank is er geen sprake van een eigen en rechtstreeks belang in hoofde van KHAM vzw. De aanleiding voor de dagvaarding waren uitspraken over de Roma-gemeenschap die de politicus in september 2023 deed. KHAM vzw legde hierop een strafklacht tegen hem neer wegens inbreuken op de Antiracismewet. Naar aanleiding van de uitspraken werd door het openbaar ministerie een proces-verbaal opgesteld. De politicus kreeg concrete maatregelen opgelegd, waaronder een psychologisch begeleidingstraject. Dit traject heeft hij opgevolgd. De rechtbank heeft de dagvaarding van KHAM vzw onontvankelijk verklaard. De rechtbank stelt vast dat KHAM vzw geen blijk geeft van een rechtstreeks en individueel belang, en dus geen persoonlijk of rechtstreeks belanghebbende is in deze zaak.