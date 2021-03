Dagelijks meer dan 4.500 nieuwe coronabesmettingen in België

Het aantal besmettingen met het coronavirus, het aantal overlijdens door COVID-19 en het aantal ziekenhuisopnames blijven in stijgende lijn gaan. Momenteel liggen er 2.452 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuis, van wie 637 op intensieve zorgen. 170 van die patiënten liggen in de ziekenhuizen in onze streek. Dat cijfer is onveranderd ten opzichte van gisteren. De sterkste stijging op de covid-afdelingen zien we in het AZ Nikolaas. Daar zijn er op 1 dag tijd opnieuw 5 patiënten bijgekomen. In het AZ Sint-Blasius in Dendermonde en in het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem is er dan weer een lichte daling van de druk. De druk op de afdelingen Intensieve Zorg blijft nagenoeg overal gelijk. In totaal hebben 39 patiënten extra verzorging nodig, dat is er 1 meer dan gisteren.