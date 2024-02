In Overboelare, in Geraardsbergen, is zondagavond een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een auto raakte van de baan en eindigde op zijn dak in de gracht. De bestuurder verloor de controle over het stuur na een flauwe bocht. De wagen kwam in de gracht terecht en is klaar voor de schroothoop. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. De bestuurder kon op eigen kracht uit het voertuig klauteren. Hij is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De baan is een tijdlang afgesloten geweest voor alle verkeer.