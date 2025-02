Afsluiten doen we vandaag op de Winterfoor in Aalst. De attracties daar hebben overuren gedraaid, vanmiddag, want ze waren allemaal toegankelijk aan een lagere prijs. Op de dag van het kind in Aalst zijn alle attracties aan één of twee euro. Tientallen klassen komen dan naar de kermis. De regen dreigde wel wat roet in het eten te gooien, maar attracties genoeg om plezier te maken, in Aalst.