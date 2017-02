Nieuws Dag van het kind op de carnavalsfoor in Aalst

Op de winterfoor in Aalst was er, ondanks het stormweer, toch een massa volk op de been vanmiddag. De foor was speciaal geopend voor van de dag van het kind. Lagere scholen uit de regio Aalst kregen de kans om goedkoop te genieten van de attracties. Zes scholen mochten zelfs volledig gratis de foor bezoeken, dankzij een wedstrijd van de Aalsterse jeugddienst. Onder andere de leerlingen van het vijfde leerjaar van basisschool De Stip in Erembodegem waren erbij.