Dag van de Vrachtwagenchauffeur: slechts een op de vijf truckers voelt zich gewaardeerd

Het wordt vrachtwagenchauffeurs wel steeds moeilijker en moeilijker gemaakt. Door de invoer van tonnagebeperkingen moeten zij hun routes vaak aanpassen. Het is belangrijk om die regels goed af te stemmen op de lokale economie en de verschillende bedrijventerreinen in het Waasland. Die boodschap hebben de ondernemers van Voka gisterenavond gegeven op hun eindejaarsbijeenkomst in 't Bau-huis in Sint-Niklaas. 600 ondernemers kwamen daar samen.