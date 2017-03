Mobiliteit en Verkeer 'Dag van de Motorrijder' frist rijkunsten motards op

U ziet ze de laatste tijd weer meer en meer rijden, motorrijders. Wanneer de zon er is, dan halen zijn hun stalen ros van stal. Voor de meesten is dan ook weer even geleden. En dan is het niet slecht om even de rijtechniek weer op te frissen, of de motor te laten nakijken. Geen overbodige luxe als je weet dat een motorrijder 57 keer meer kans maakt om bij een ongeval betrokken te raken dan een andere weggebruiker. Daarom is het deze dag de 'Dag Van de Motorrijder'. Het initiatief komt van onder meer de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.