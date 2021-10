Dag tegen kanker: screening verhoogt overlevingskansen

Er is opnieuw verontrustend nieuws in het PFOS-dossier. Want de stalen die genomen zijn in het beschermde natuurgebied Blokkersdijk, naast de fabriek van 3M, zijn alarmerend. Het PFOS-gehalte in de bodem is op sommige plaatsen tot 60 keer hoger dan de norm. En dat heeft gevolgen voor de fauna en de flora. Het riet is zwaar vervuild en mag niet meer gecomposteerd worden. En dat kan ervoor zorgen dat heel veel vogels het natuurgebied zullen verlaten. Voorlopig blijft het reservaat wel nog open voor wandelaars.