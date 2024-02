De zware brand bij busbedrijf Van Cauter in Lebbeke is niet aangestoken. Dat heeft een branddeskundige van het parket van Oost-Vlaanderen onderzocht. Hoe de brand gisterennamiddag dan wel is ontstaan, is nog niet duidelijk. Vanmorgen was wel duidelijk hoe groot de aangerichte schade wel is. Het merendeel van de bussen van het bedrijf stond in het gebouw. Ook die zijn allemaal verloren.