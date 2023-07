Dag na heropening N70 al meteen chaos door technische storing aan verkeerslichten

In Lokeren is de vernieuwde Groentemarkt terug open voor verkeer. De plannen rond de totaalrenovatie van de Groentemarkt en de Oude Vismijn, in het centrum van de stad, werden al eind 2019 opgetekend. Een goed half jaar geleden werden de werken aangevat, en nu is alvast het eerste deel uit het project, de Groentemarkt, opnieuw open voor al het doorgaand verkeer, in beide richtingen. De opening van de Oude Vismijn volgt tegen het bouwverlof. De nieuwe parkeerplaatsen zijn bedoeld als kortstondige parkeermogelijkheid om de lokale handelaars vlot te kunnen bereiken. Voor langere bezoeken aan het stadscentrum verwijst de stad door naar een van de voorziene parkings in de buurt.