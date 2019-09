Daens, de musical overschrijdt de kaap van 100.000 tickets

Het mediabedrijf Studio 100, sinds de aankondiging ervan in mei, al meer dan 100.000 tickets verkocht voor de opvoeringen van de musical Daens, volgend jaar. De musical, waarin acteur Peter Van de Velde de rol van priester Adolf Daens op zich zal nemen, en Jan Schepens die van zijn broer Pieter Daens, situeert zich in het Aalst van de jaren 1900. Het spektakel dompelt de toeschouwer onder in het rauwe, uitzichtloze leven van de arbeidersklasse. Daens gaat de strijd aan met het onrecht van die tijd. Door het succes van de ticketverkoop gaat Studio 100 het aantal opvoeringen van de musical voor een tweede maal verlengen, tot en met 11 oktober volgend jaar, in het Pop-Up Theater in Puurs.