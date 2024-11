Dader van steekpartij in gevangenis voor onderzoeksrechter voor poging tot moord

In het onderzoek naar de steekpartij in de gevangenis van Beveren, begin deze week, heeft het parket van Oost-Vlaanderen een onderzoeksrechter aangesteld. Maandagmorgen werd de gevangenis van Beveren opgeschrikt door een steekpartij. Een man van Tsjetsjeense afkomst stak twee cipiers neer met een zelfgemaakt wapen. De man raakte ook in het verleden al meermaals betrokken bij gewelddadige incidenten. De beide slachtoffers hebben intussen het ziekenhuis terug mogen verlaten. De verdachte wordt nu voorgeleid bij de onderzoeksrechter op verdenking van poging tot moord.