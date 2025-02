Dader van dodelijk ongeval in Ninove voorgeleid op verdenking van druggebruik en overdreven snelheid

De autobestuurder, een man van 51 die dinsdag een man van 81 doodreed in Ninove, wordt vanmiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Onderzoek van het parket wees uit dat hij positief reageerde op een speeksel- en urinetest, en dus onder invloed reed van verdovende middelen. Bovendien blijkt uit de bevindingen van de verkeersdeskundige dat er ook sprake was van overdreven snelheid. De tachtiger stak dinsdagmiddag de Burchtdam over, toen hij werd aangereden door de auto. De klap was zo hevig dat er geen hulp meer kon baten. Het parket van Oost- Vlaanderen en een verkeersdeskundige waren gevorderd om de omstandigheden te onderzoeken. De onderzoeksrechter beslist nu over de verdere aanhouding.