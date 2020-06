We gaven het gisteren in ons nieuws al mee: de prinsenverkiezing van volgend jaar in Aalst wordt wellicht geannuleerd. Het evenement is nu éénmaal niet veilig te organiseren als het coronavirus tegen dan nog niet onder controle is. Prins Yvan mag dus nog een jaar langer prins blijven. Dat is minder goed nieuws voor Yordi Ringoir. Hij was voorlopig de enige kandidaat-prins. Maar hij gooit nu zelf de handdoek in de ring en richt zijn pijlen op 2022.