Het is vandaag Dag Van De Zorg en dan kunnen mensen een kijkje nemen achter de schermen bij een zorginstelling. Het MultiFunctioneel Centrum Capelderij in Opdorp bij Buggenhout deed vandaag voor de eerste keer mee aan deze dag. In De Capelderij worden jongeren met gedrags- en emotionele problemen begeleid. Jongeren tussen de 12 en de 21 jaar kunnen er terecht. Wij spraken met Yani, een meisje van 19 jaar. Zij verblijft al vier jaar in één van de leefgroepen in de voorziening.