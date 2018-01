CVS-Dokter uit Sint-Gillis-Waas krijgt opnieuw een monsterboete

Nog in Geraardsbergen investeert het stadsbestuur drie miljoen euro in het ASZ ziekenhuis. Op die manier wil de stad het ziekenhuis in Geraardsbergen behouden. Er zijn plannen voor een samenwerking tussen het ASZ en het Onze lieve vrouw in Aalst en het ziekenhuis in Dendermonde. Daardoor zou de dienstverlening in Geraardsbergen geleidelijk aan afgebouwd worden. Met de kapitaalsverhoging wil de stad ervoor zorgen dat haar ziekenhuis een belangrijke plaats blijft innemen als acuut ziekenhuis.