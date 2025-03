Curatoren van Tupperware stoppen met hun pogingen om overname te realiseren

In Aalst zijn de curatoren van Tupperware gestopt met hun pogingen om een overname te realiseren. Twee weken geleden waren er twee kandidaten om bepaalde activiteiten voort te zetten in Aalst, waaronder de West-Vlaamse ondernemer Guido Dumarey. Maar een doorstart zal er dus niet komen. Voornamelijk omdat het personeel het hoofdstuk lijkt te hebben afgesloten. Midden februari werd het faillissement van de fabriek in Aalst aangevraagd. Dat betekende het einde voor de 220 werknemers in de Aalsterse vestiging. Zij krijgen deze week hun officiële ontslagdocumenten.