Curatoren van failliete CASA organiseren uitverkoop, op 16 en 17 april ook in Sint-Niklaas

De curatoren van CASA zullen volgende week een uitverkoop houden op tien verschillende locaties in ons land, waaronder in Sint-Niklaas. Op 14 april wordt er gestart in Mechelen, Oostende en Brugge. Maar op woensdag 16 en donderdag 17 april zijn Lier, Knokke en Sint-Niklaas aan de beurt. Geïnteresseerden kunnen daarvoor van tien tot vier terecht in Waasland Shopping. Nadien volgen nog Gent, Elsene, Waterloo en Turnhout. Er is telkens vijftig procent korting op de getekende prijzen. CASA heeft in ons land begin maart het faillissement aangevraagd. Het bedrijf kon zijn schulden niet meer betalen.