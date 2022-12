Cultuurhuis Belgica in Dendermonde opnieuw open na lange renovatie

In Sint-Niklaas hebben een veertigtal kunstenaars uit het Waasland hun werken samengebracht in de klimaatexpo 'Warme Winter'. De expo, in het SteM, is de nieuwste tentoonstelling van de Koninklijke Kunstkring Lucasgezellen. Het centrale thema dit jaar is de klimaatverandering. Want ook kunstenaars hebben de taak om de bewustwording rond de klimaatproblematiek te stimuleren, zo klinkt het.