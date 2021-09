Cultuurcentrum De Werf in Aalst opent morgen opnieuw de deuren voor het grote publiek

Wie ooit nog eens een citytrip naar Tallinn in Estland overweegt, die moet zeker eens het Kadriorg Art Museum bezoeken, het paleis van tsaar Peter De Groote. Want daar hangen sinds deze week 120 Vlaamse topkunstwerken. En dat is het werk van Fernand Huts. De Katoen Natie-baas stelt voor het eerst een deel van zijn privé-collectie The Phoebus Foundation tentoon in het buitenland. En Tallinn is niet echt toevallig gekozen. Sinds 2009 heeft Katoen Natie daar in de haven een site van 15 hectare groot. Eén jaar later dan gepland, door corona, opende Huts daar een gloednieuw magazijn.