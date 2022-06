Culturen leren elkaar kennen op Wereldfeest van Reisbureau Umunsi in Bazel

Fantasia Festival in Hamme krijgt er dit jaar een extra podium bij. Vier in plaats van drie. Zo wordt het één van de grootste festivals bij ons in de regio. Fantasia Festival vindt plaats op 9 juli in Hamme-Zogge. Ze hebben wat in te halen, want de laatste editie was er in 2019, door corona. Er zal dus een mainstage zijn, een retro stage, een hardstyle tent en nu ook een party bar XL. Dat kan je vergelijken met de bekende moosebars. De organisatie rekent op zo'n 15.000 bezoekers. De mensen kijken er duidelijk naar uit, want de tickets vliegen de deur uit. En er staan heel wat bekende namen op de affiche.