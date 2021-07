Afsluiten doen we op de kermis in Sint-Niklaas. Nu nog met de muziekboxen helemaal opengedraaid, volgende week is dat anders. Maandag 12 juli zal er een prikkelarme kermis zijn. Dat wil zeggen dat er geen luide muziek en lichtflitsen zullen zijn. Of toch alvast zo weinig mogelijk. De stad Sint-Niklaas organiseert dit samen met de foorkramers omdat sommige kinderen niet naar de kermis kunnen gaan door de luide muziek en felle lichten. Denk maar aan hoogsensitieve kinderen of kinderen met autisme of epilepsie. Voor hen worden de lichten een dag gedoofd en zal er geen luide muziek zijn.