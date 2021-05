Nog wat nieuws uit eigen huis. Onze journalisten kunnen binnenkort werken vanuit een hub in Aalst. Die hub of uitvalsbasis komt in cultureel centrum De Werf en wordt na de redactie in Sint-Niklaas ons tweede redactielokaal. Het moet onze redactie helpen om nog korter op de bal te spelen in Aalst en de Denderstreek. En TV Oost zal in de toekomst ook het aanbod van De Werf tot bij u in de huiskamer brengen. De raad van bestuur van TV Oost en het schepencollege van Aalst hebben daarover een principieel akkoord bereikt. De gemeenteraad moet dat wel nog goedkeuren.