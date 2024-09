Croky Cup: Lokeren-Temse bekert verder na 1-3 overwinning bij KVK Ninove

Lokeren-Temse mag zich opmaken voor een duel met een eersteklasser. In de zesde ronde van de Croky Cup versloeg het KVK Ninove met 1-3. De thuisploeg droomde van een stunt en hield een tijdje gelijke tred. Maar twee doelpunten kort na elkaar nekten de ploeg uit eerste nationale. Exit Ninove dus uit de beker. Voor Lokeren-Temse is de kwalificatie een opsteker. Want in de Challenger Pro League bengelt het na drie speeldagen hopeloos onderin.