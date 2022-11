Crisisdirecteur school Ninove: "Het vertrouwen op school herstellen, dat is onze prioriteit''

"Het vertrouwen op school herstellen, dat is onze prioriteit." Dat zegt Joris Hoerée. Hij is aangesteld als crisisdirecteur in de Ninoofse Middenschool, waar leerlingen met een autismespectrumstoornis belachelijk zouden zijn gemaakt door leerkrachten in WhatsApp-groepen. Vanavond beslist de Raad van Bestuur van de scholengroep over de mogelijke gevolgen voor de betrokken personeelsleden. Dat zegt Joris Hoerée. Hij is aangesteld als crisisdirecteur in de Ninoofse Middenschool, waar leerlingen met een autismespectrumstoornis belachelijk zouden zijn gemaakt door leerkrachten. Gisteren kwam de onderwijsinspectie op bezoek, en vanavond is er een Raad van Bestuur van de scholengroep. Daarin wordt beslist over het lot van de betrokken personeelsleden en van de directie.