Crisis in WZC Egmont in Zottegem duurt voor, Vooruit springt in de bres: "We moeten dringend naar het personeel gaan luisteren"

Een appartementsgebouw in de Passtraat in Sint-Niklaas is gisteravond even ontruimd geweest uit voorzorg. De bewoners hadden een sterke brandgeur opgemerkt. In de straat waren er ook problemen met de elektriciteit. De oorzaak was een defecte stroomkabel onder het voetpad. Die gaf kortsluiting. De bewoners van de vijf flats moesten hun appartement verlaten, want er hing te veel koolstofmonoxide in het gebouw. Een paar mensen raakten ook bevangen en werden naar het ziekenhuis overgebracht. Het gebouw werd verlucht, en na een uurtje mocht iedereen weer naar binnen. De kabel wordt hersteld.