Crisis bij voetbalclub Eendracht Aalst: de jeugdwedstrijden en -trainingen zijn tijdelijk stopgezet

Spandoeken, de kleuren zwart-geel-rood en heel veel gejuich. De aankomst van Kyan Vercauteren uit Stekene en zijn teamgenoot Joppe Van Langendonck uit Haacht is vanochtend vroeg niet onopgemerkt voorbij gegaan. De jongens zijn weer terug in eigen land nadat ze afgelopen weekend goud pakten op het WK beachvolleybal in Thailand voor de U21. Een buitengewone en ook onverwachte prestatie, want het jonge duo studenten moest de reis zelf financieren. Dankzij vrienden, familie, fans, een heuse crowdfunding en natuurlijk ook hun uren en dagen aan training arriveren ze nu met een gouden medaille rond hun nek. Vanavond meer hierover in TV Oost Nieuws of via www.tvoost.be.