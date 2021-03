Crisis bij Gimme Waasland: alle spelers van eerste ploeg ontslagen

Bevernaar Brent Van Moer is vandaag knap tweede geworden in de voorlaatste etappe van de Tirreno-Adriatico. De 23-jarige renner van Lotto-Soudal reed de hele dag in de aanval, samen met 4 medevluchters. De kopgroep krijgt een vrijgeleide van het peloton, en de 5 sprinten voor de ritzege in de straten van Lido Di Fermo. In de sprint is de Deen Mats Würtz Schmidt net iets sneller dan Van Moer. De Beverenaar ziet zijn eerst World Tour-zege en ook profzege door zijn handen glippen en klopt van ontgoocheling op zijn stuur. Morgen eindigt de Italiaanse rittenkoers met een korte tijdrit. Tourwinnaar Tadej Pogacar behoudt de leiderstrui.