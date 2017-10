En we gaan eruit met fantastische beelden. Michiel en Brecht, twee vloggers uit Denderhoutem hebben een nieuw wereldrecord op hun naam staan. Ze slaagden er in een voetbal 5 keer te controleren nadat die van deze toren naar beneden werd gegooid. Van zo'n hoogte is daar nog niemand in geslaagd. Lionel Messi en Theo Walcott hadden het wereldrecord ooit op hun naam staan. Maar nu is die eer weggelegd voor deze twee lokale voetbalhelden.