Criminaliteit in Aalst verplaatst zich van station naar Rechteroever

In Aalst blijft Rechteroever kreunen onder de overlast. Dat bevestigen ook de laatste cijfers van de politie, waaruit blijkt dat de drugs- en lawaaioverlast zich verplaatst van de stationsbuurt naar de Molendries. Op zo'n twee maanden tijd zijn er maar liefst 28 criminele feiten vastgesteld op Rechteroever. Daarom voert burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) er nu opnieuw een samenscholingsverbod in tot en met 15 december. Daarnaast zullen er ook systematisch identiteitscontroles gebeuren. Ook wil hij dertien plaatsverboden geven. Na 15 december komt er een grondige evaluatie. Meer hierover vanavond in het TV Oost Nieuws om 18.30 u.