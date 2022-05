Crevits stuurt geld en experten naar Denderleeuw om de leegstand aan te pakken

De Vlaamse regering legt 25 miljoen euro op tafel om de leegstand in Vlaanderen aan te pakken. Met het geld kunnen steden en gemeenten zelf leegstaande panden aankopen en opknappen. Lokale besturen krijgen daarbij ook de hulp van een team van experten. Dat team is nu al aan de slag in Denderleeuw om er de handelskern nieuw leven in te blazen. En dat is nodig, want de gemeente kampt met een leegstand van 12 procent.