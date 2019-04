Crèmerie François opent vestiging in Knokke

En we ronden, zoals het hoort, ook af met zoetigheid. Want Crèmerie François, het bekende en bekroonde ijssalon uit Sint-Niklaas, opent binnenkort een vestiging in Knokke-Heist. François heeft al twee vestigingen, in de Ankerstraat in Sint-Niklaas en in Gent. Nu trekt het dus ook naar de kust. Het ijssalon bevindt zich vlakbij de zeedijk en gaat open op 22 april, op paasmaandag. Om die opening extra in de verf te zetten, zal het 1000 gratis ijsjes uitdelen.