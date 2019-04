En dan een ontluisterend cijfer: in Oost-Vlaanderen is het aantal leegstaande winkelpanden verdubbeld in vergelijking met tien jaar geleden. Dat heeft zelfstandigenorganisatie Unizo berekend. Sinds 2009 gaan de cijfers steil naar omhoog. Veel heeft natuurlijk te maken met het succes van e-commerce. We kopen veel meer online, en dat is nefast voor de winkels in de buurt. Ook de baanwinkels trekken de klanten weg uit het centrum. Het is vijf na twaalf, zegt Unizo. Er moet nu iets gebeuren.