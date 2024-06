De uitvaart was ook te volgen buiten, op een groot scherm. Freddy Willockx was een man van het volk. Hij was geliefd in zijn stad en dat was ook te merken aan de mensen die zijn afgezakt naar het crematorium. Zij wilden absoluut de begrafenis mee volgen, al is het op groot scherm. Ze koesteren warme herinneringen aan Willockx.