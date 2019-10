We duiken dan het veld in voor de Polderscross in Kruibeke, waar het opnieuw prijs was voor Jurgen Mettepenningen en z'n ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal. De zege in Kruibeke ging naar Eli Iserbyt, die van begin tot einde domineerde. Iserbyt pakt na z'n twee zeges in Amerika z'n eerste overwinning op Belgische bodem. Belgisch kampioen Toon Aerts werd tweede, Quinten Hermans derde.