Creches in Vlaams Parlement: "Schandalen werpen smet op blazoen van de kinderopvang"

Zele is niet de enige gemeente die de extra schakel invoert, maar wel één van de eerste. Het advies is een idee van het Agentschap Opgroeien. Een directe link met de wantoestanden in de crèches die recent aan het licht zijn gekomen is er niet, want de richtlijn dateert al van vorig jaar. Lokale besturen zijn trouwens niet verplicht om de procedure in te voeren. Maar hoe meer gemeenten het doen, hoe beter, zegt het agentschap.